Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье

Кампания по вакцинации населения против гриппа началась в Московской области, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 сентября.

«В этом году вакцинацию против гриппа пройдут более 3,2 миллиона жителей региона, это 45 процентов населения области. (...) По плану кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 1 декабря», — сказала она.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков добавил, Ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится с целью уменьшения частоты осложнений. По его словам, прививка не исключает риск заражения, однако болезнь протекает гораздо спокойнее. Кроме того, подчеркнул он, вакцинация позволяет предотвратить эпидемию.

В прошлом году вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли более 3,2 миллиона жителей Подмосковья, в том числе более 900 тысяч детей. Власти надеются, что в этом году процент привитых будет выше.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила о необходимости расширить национальный календарь прививок для детей. По ее словам, недопустимы ситуации, когда из-за ветрянки в детских садах целые группы уходят на карантин.

Ранее в Минздраве отметили важность разъяснительной работы по вопросам вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что родители не должны бояться прививок из-за распространения недостоверной информации.