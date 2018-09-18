Жителей Подмосковья пригласили оценить качество медицинских услуг

114 государственных медицинских организаций Подмосковья приняли участие в проекте «Независимая оценка качества социальной сферы», сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 сентября.

«Жители Подмосковья могут оценить условия предоставления медицинских услуг — комфортность пребывания в ЛПУ, сроки ожидания медицинской помощи, обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, доброжелательность и профессионализм медицинских работников, качество информировании о деятельности медицинской организации», — рассказал Марков.

Оставить отзыв можно в специальной анкете, которая размещена на официальных сайтах медучреждений, говорится на портале правительства Московской области. Результаты опроса будут подведены в конце года.

Накануне Марков рассказал, что за два года специалисты проверили качество почти 780 наименований льготных медикаментов. Он заверил, что проверка будет продолжена. По его словам, люди должны получать только качественные препараты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу повысить качество медицинских услуг в регионе. Он распорядился увеличить финансирование здравоохранения. По его словам, медпомощь в Подмосковье должна быть одной из лучших в стране.