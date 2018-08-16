Единый оператор льготных лекарств заработает в Подмосковье

Единый оператор по хранению льготных и стационарных лекарственных препаратов будет создан на территории Московской области, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.

«Единый оператор позволит контролировать и выявлять недоброкачественные, фальсифицированные, вызывающие сомнение в подлинности лекарственные препараты», — рассказал министр.

По его словам, единый оператор будет заниматься доставкой и выдачей лекарственных препаратов для льготной категории граждан. Кроме того, он будет отвечать за надлежащее хранение медикаментов для стационарного лечения.

«Создание единого оператора позволит максимально эффективно вести учет, распределять и надежно хранить льготные препараты, вследствие чего бесперебойно обеспечивать жителей региона необходимыми медикаментами», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

14 августа первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова сообщила о создании системы контроля за некачественными лекарствами. По ее словам, это позволит эффективно бороться с незаконным обращением медпродукции.