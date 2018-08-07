Власти Подмосковья оценили запас льготных лекарств в регионе

Жителям Подмосковья с начала гола выдали лекарства более чем по 1,7 миллиону льготных рецептов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 7 августа.

«В отдельных случаях закупка необходимых лекарственных средств осуществляется в индивидуальном порядке. Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляется в аптечных пунктах, на территории Московской области их 326, а семь из них функционируют в круглосуточном режиме», — рассказал министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков.

Он добавил, все возникающие по лекарственному обеспечению вопросы решаются в рабочем порядке в Минздраве и на местах. По его словам, областной запас медикаментов как минимум до конца года позволит обеспечивать нуждающиеся категории граждан.

В настоящий момент в регионе проживает порядка 680 тысяч льготников, уточняется в сообщении.

Ранее Дмитрий Марков рассказал об адресной помощи ветеранам, которым соцработники на дом приносят медпрепараты. Он подчеркнул, что доставка осуществляется бесплатно. Помимо ветеранов, эта услуга доступна одиноким, пожилым и маломобильным гражданам.