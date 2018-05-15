Власти Мособласти отчитались о лекарствах для льготников

Лекарств на общую сумму в почти три миллиона рублей выписали льготным категориям граждан в Подмосковье с начала текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 15 мая.

«Жители Московской области, относящиеся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 985 тысячам рецептам на общую сумму в размере 2,9 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

По ее словам, на территории региона в настоящий момент проживает порядка 660 тысяч льготников, которые имеют право на лекарственное обеспечение.

Министр здравоохранения Дмитрий Марков в свою очередь напомнил, в Подмосковье насчитывается порядка 320 аптечных пунктов по отпуску льготных препаратов. «Общее финансирование для оказания амбулаторной помощи в 2018 году составит более 10 миллиардов рублей», — уточнил он.

7 марта Марков сообщил, что около 200 ветеранов-льготников Подмосковья получили на дом порядка пяти тысяч медицинских препаратов с начала года.

Все возникающие вопросы по лекарственному обеспечению решаются в рабочем порядке в министерстве здравоохранения Московской области и на местах. В отдельных случаях в индивидуальном порядке осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов, уточняется в сообщении. Рецептурные медикаменты служат для лечения социальных значимых заболеваний.