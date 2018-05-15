Власти Подмосковья рассказали о бесплатных путевках для льготников

Около девяти тысяч путевок на санаторно-курортное лечение выделено в Подмосковье с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте mosreg.ru во вторник, 15 мая.

«С начала 2018 года в Московской области выделено около девяти тысяч льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Из них более трех тысяч приходится на детей-инвалидов, свыше пять тысяч — на лиц, имеющих региональные льготы, и 700 — на тех, кому положены федеральные льготы», — рассказа Забралова.

Она уточнила, что льготников направляют на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья.

«В этом году мы планируем обеспечить льготными путевками на санаторно-курортное лечение более 22 тысяч человек. На эти цели в консолидированном бюджете Московской области предусмотрено свыше 525,2 миллиона рублей», — добавила первый зампред областного правительства.

Направление на санаторно-курортное лечение можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Со справкой от врача и документами, подтверждающими право на бесплатную путевку, необходимо обратиться в многофункциональный центр или орган социальной защиты по месту жительства, говорится в сообщении.