Власти Мособласти рассказали об обеспечении льготников лекарствами

Лекарств на общую сумму в 7,7 миллиарда рублей выписали льготным категориям граждан в Подмосковье с начала текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 26 октября.

«С начала 2017 года льготники-жители Московской области обеспечены лекарственными препаратами по 2,5 миллиона рецептам. (...) По сумме это на 28,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралоа.

Она уточнила, что на территории региона проживает более 657 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения. «На лекарственное обеспечение данных категорий граждан в амбулаторных условиях в консолидированном бюджете Московской области в 2017 году предусмотрено 10,5 миллиардов рублей», — добавила первый вице-премьер.

26 июня сообщалось, что около 46 тысяч жителей Московской области получили социальные услуги на дому c начала года. По словам Забраловой, чаще всего требуется купить и принести продукты питания, лекарства, помочь в приготовлении пищи, сделать уборку, померить давление или температуру. Всем этим на территории региона занимаются более пяти тысяч социальных работников.

В регионе в настоящее время открыто более 300 пунктов отпуска лекарственных препаратов Мособлмедсервиса, в том числе пять аптечных организаций полного цикла с круглосуточным режимом работы. Рецептурные медикаменты служат для лечения социальных значимых заболеваний.