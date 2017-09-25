Контрафактный ботокс на 2 миллиона изъяли из салонов красоты в Подмосковье

Сотрудники полиции изъяли из салонов красоты и торговых организаций Истринского и Люберецкого районов Подмосковья контрафактные лекарства и ботокс на сумму около двух миллионов рублей. Об этом в понедельник, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Только в Истринском и Люберецком районах были обнаружены и изъяты контрафактные и недоброкачественные лекарственные средства, в числе которых медицинский препарат – «Ботокс», на общую сумму около 2 миллионов рублей», – заявила Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в других районах области так же проводились аналогичные мероприятия, в ходе которых проверялись предприятия-производители, оптовые торговые организации, магазины и салоны красоты. При этом в Пушкинском районе был задержан фармацевт одной из аптек, продавший сильнодействующее лекарство без рецепта.

В Истринском, Чеховском, Красногорском, Раменском, Щелковском районах были выявлены многочисленные нарушения правил торговли лекарствами и биоактивными добавками. По всем фактам полицейские составили соответствующие протоколы. «А в Коломенском районе полицейские выявили директора медицинской образовательной организации, который выдавал заведомо фальшивые дипломы, уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество"», — подчеркнула официальный представитель подмосковного Главка МВД.

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В свою очередь, официальный представитель подмосковного Главка СКР Елена Фокина сообщила «Ленте.ру», что в Люберецком районе возбуждены два уголовных дела по фактам сбыта незарегистрированных лекарств.

Вечером 18 сентября 2017 года 36-летний ранее судимый житель города Москвы и 21-летний житель Брянской области, находясь в кафе в городе Люберцы, реализовали лекарственные препараты, заведомо зная, что они являются незарегистрированными на территории Российской Федерации лекарственными средствами. Оба полностью признали свою вину, — рассказала Елена Фокина.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, оба мужчины наладили продажу лекарств для лечения гепатита С. Товар пользовался большим спросом, и за роубежом активно используется в медицинской практике. Но ни одно из этих лекарственных средств в Российской Федерации не зарегистрировано, и, следовательно, к применению запрещено.

30 августа стало известно о задержании в Подмосковье двух мужчин, подозреваемых в сбыте фальшивых ценных бумаг. На изъятых векселях стоял поддельный аваль одной из кредитных организаций.