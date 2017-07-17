Группу изготовителей и продавцов контрафактного ботокса задержали в Москве

Оперативники из отдела по борьбе с экономической преступностью столичного УВД по ЗАО совместно с бойцами Росгвардии задержали на западе Москвы участников группы изготовителей и продавцов контрафактного товара. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о ботоксе.

При производстве и сбыте контрафакта злоумышленники использовали всемирно известный товарный знак (какой именно — не сообщается). В офисе и квартирах задержанных полицейские нашли больше сотни флаконов с ботоксом. Весь товар был изъят.

В отношении семи участников группы в возрастах от 30 до 55 лет возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). По данным МВД, на продаже контрафакта эти люди успели заработать более 10 миллионов рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем контрафактных товаров в России в некоторых секторах достигает почти трети от всего объема рынка. Он отметил, что это наносит очень серьезный ущерб для экономики, вызывает недополучение доходов бюджета и вредит здоровью и жизни российских граждан. Позже исследователи из Высшей школы экономики выяснили, что в розничной торговле оборот нелегальной продукции составляет порядка 9 процентов, что приравнивается к 2,5 триллиона рублей.