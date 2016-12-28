Оборот контрафакта в России оценили в 2,5 триллиона рублей

Оборот поддельной одежды и обуви в России достигает 35 процентов. Об этом сообщает FashionNetwork со ссылкой на исследование экспертов из Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованное в докладе «Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия».

По данным ВШЭ, наибольшая доля незаконного оборота приходится на алкогольную продукцию (около 40 процентов), доля контрафакта в парфюмерии и косметике достигает 20 процентов. В розничной торговле, по подсчетам экспертов, оборот нелегальной продукции составляет порядка 9 процентов, что приравнивается к 2,5 триллиона рублей.

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К нелегальной продукции авторы исследования относили неучтенный оборот продукции, серый и черный импорт, параллельный импорт, контрафакт и фальсификат. По большей части такая продукция продается на рынках, в небольших магазинах и в местах уличной торговли.