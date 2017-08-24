Путин потребовал очистить российский рынок от контрафакта

Треть продукции сферы легкой промышленности, которая реализуется в России, произведена или ввезена в страну незаконно. Эту цифру озвучил президент Владимир Путин на совещании о мерах по развитию легкой промышленности. Глава государства назвал контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли, сообщает ТАСС.

«Речь идет о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью потребителей», — подчеркнул Путин.

По его словам, в 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно произведенной и ввезенной продукции достигала 39 процентов. За четыре года контрафакт удалось снизить до 33 процентов.

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Президент назвал эту динамику «неубедительной» и потребовал принять дополнительные защитные меры, чтобы блокировать поток на российский рынок незаконной продукции. Путин указал, что контрафактные и контрабандные товары «девальвируют, обесценивают меры господдержки» тех, кто работает в правовом поле. Зачистку рынка от контрафакта он назвал важнейшим ресурсом для развития отечественной легкой промышленности.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в разных секторах экономики доля контрафакта составляет от 5 до 30 процентов. Он также рассказал о массовом ввозе из Китая контрафактной продукции легкой промышленности. По его словам, это фиксирует статистика: данные по экспорту из Китая более чем вдвое превышают официальные цифры импорта китайских товаров

