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Феминистки обругали американский бренд одежды за попытку примкнуть к ним

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Сторонники феминизма ополчились на американскую марку одежды Forever 21 из-за того, что ту уличили в плагиате и желании быть в тренде. Об этом сообщает The Independent.

На незаконное копирование одной из своих флагманских вещей указала директор инди-бренда We are Wild Fang Эмма Макилрой (Emma Mcilroy): в своем Instagram она написала, что футболки с принтом Wild Femenist («Дикая феминистка») появились в ее коллекции задолго до начала продаж в Forever 21. Феминистка обвинила крупного ретейлера в тенденциозности и слепой жажде попасть в тренд, поскольку в майках марки We are Wild Fang появлялись такие звезды, как Эллен Пейдж и Кейт Мара.

Hey 👏 @forever21 👏 you 👏SUCK👏please👏stop👏ripping👏us👏off👏#trademarkinfringement

A post shared by Emma Mcilroy (@irishem333) on

В комментариях не все пользователи согласились с Макилрой: некоторые посчитали, что фразу Wild Femenist нельзя считать торговой маркой.

«Можно и меня нанять дизайнером этой марки? Я в жизни не создавал ничего подобного, но раз я могу просто воровать чужие работы, то это будет адски просто», — отметил юзер, намекая на плагиат со стороны Forever 21.

В августе претензии к марке поступали от фэшн-гиганта Gucci и от менеджмента хип-хоп-иcполнителя Канье Уэста. И те, и другие заявляли, что компания своровала элементы прошлых коллекций.

Кроме того, претензии предъявляла adidas: компания обвинила ретейлера в производстве контрафакта, поскольку те использовали знаменитый товарный знак — три полоски.

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