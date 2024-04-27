Блинкен посетит Израиль на фоне возросшей напряженности

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на израильского чиновника.

Блинкен обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. Решение этого вопроса, как пишут журналисты, зашло в тупик. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указано в статье, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась. Так, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой — сильной жарой.

Ранее сообщалось, что Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому радикальному движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа.

Израильская сторона согласна на освобождение не 40, а 33 заложников.

Также сообщалось, что Египет предложил Израилю при своем посредничестве выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие и отсрочку израильской операции в Рафахе.