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03:12, 27 апреля 2024Мир

Блинкен посетит Израиль

Блинкен посетит Израиль на фоне возросшей напряженности
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Израиль на фоне возросшей напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на израильского чиновника.

Блинкен обсудит ход переговоров с целью заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. Решение этого вопроса, как пишут журналисты, зашло в тупик. В центре внимания будет и планируемая Израилем военная операции в Рафахе.

Как указано в статье, ситуация в Газе в последние недели только ухудшилась. Так, палестинцы столкнулись с еще одной проблемой — сильной жарой.

Ранее сообщалось, что Израиль готов пойти на уступки и смягчить требования к палестинскому радикальному движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа.

Израильская сторона согласна на освобождение не 40, а 33 заложников.

Также сообщалось, что Египет предложил Израилю при своем посредничестве выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие и отсрочку израильской операции в Рафахе.

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      Марина Совина
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