Gucci поругался с Forever 21 из-за разноцветных полос

Дом Gucci подал иск к марке Forever 21. Причиной стало появление на одежде американского бренда разноцветных полосок, которые напоминают зарегистрированную торговую марку итальянского модного дома. Об этом в среду, 9 августа, сообщает ProFashion.

Претензии у Gucci появились еще в начале лета. Представители Forever 21 уже обращались в суд и просили признать, что «потребителей вряд ли можно ввести в заблуждение, что продаваемые в магазинах Forever 21 вещи могут быть как-то связаны с Gucci».

Разноцветные полоски (сине-красно-синие и зелено-красно-зеленые) стали узнаваемым элементом декора вещей Gucci, а с 1979 года зарегистрированы как товарный знак.

Forever 21 — американская компания, она основана в 1984 году. Ее штаб-квартира располагается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Под этим брендом продается женская и мужская одежда, а также аксессуары и косметика.

Весной 2017 года компанию обвинили в плагиате. Недовольство пользователей сети вызвала коллекция футболок с длинными рукавами со словами «private concert» и «Saint Francis», написанными готическим шрифтом. Эти модели напоминают одежду из одной из коллекций рэпера Канье Уэста.