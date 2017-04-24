Американскую марку Forever 21 обвинили в плагиате. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает FashionNetwork. Недовольство пользователей сети вызвала коллекция футболок с длинными рукавами со словами «private concert» и «Saint Francis», написанными готическим шрифтом.

Эти модели напоминают одежду из одной из коллекций рэпера Канье Уэста. Никаких официальных комментариев или опровержений от представителей бренда пока не поступало.

Forever 21 — американская компания, она основана в 1984 году. Ее штаб-квартира располагается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Под этим брендом продается женская и мужская одежда, а также аксессуары и косметика, по всему миру насчитывается около 550 фирменных магазинов.

В копировании дизайна марку обвиняют не в первый раз. Летом 2016 года Forever 21 выпустила линейку футболок с такими же принтами, как в коллекции Уэста Life of Pablo.