В Подмосковье задержали торговцев поддельными векселями

В Московской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте фальшивых ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

На изъятых векселях стоял поддельный аваль (поручительство по векселю или чеку) одной из кредитных организаций. Задержанные предполагали получить за них более десяти миллионов рублей, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При обысках по местам их проживания полицейские изъяли документы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Подозреваемые арестованы по решению суда.

7 июля стало известно о задержании в Москве участников преступной группы, подозреваемых в изготовлении поддельных купюр на общую сумму в 7,5 миллиона рублей.

В результате обысков были обнаружены и изъяты фальшивые банкноты номиналом в пятьсот, тысячу и пять тысяч рублей. По данным полиции, их реализовывали через терминалы оплаты, банкоматы, а также билетные автоматы на вокзалах московского региона. Суд постановил заключить подозреваемых под стражу.