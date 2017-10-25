Власти Подмосковья рассказали о нововведениях в работе диспетчеров скорой помощи

В Московской области ввели ежедневную обязательную выборочную проверку работы диспетчеров скорой медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 25 октября.

«Есть алгоритмы на столе у каждого диспетчера, у нас есть возможность прослушивать разговоры, ежедневно в обязанности руководителя станции или подстанции скорой помощи теперь входит выборочно прослушать разговор, дальше разбор в коллективе. Это такой выборочный мониторинг», — сказал первый заместитель министра здравоохранения региона Владимир Ющук.

Он отметил, что в случае нарушений инструкции в первый раз будет замечание, потом последует выговор. Кроме того, замминистра рассказал, что на сегодняшний день количество бригад скорой помощи в Подмосковье соответствует нормативу в одну бригаду на десять тысяч человек населения. «У нас пока еще 12 самостоятельных станций, 81 диспетчерский пункт. Работают в регионе 628 бригад скорой помощи, среди них федеральные, частные бригады и 87 бригад неотложной медицинской помощи», — уточнил он.

В начале августа сообщалось, что власти Подмосковья планируют отремонтировать 90 объектов здравоохранения на территории региона в 2018 году. На эти цели планируется направить четыре миллиарда рублей.

14 июля первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова заявила, что до конца года на работу в села региона планируется привлечь около 150 врачей. В рамках федеральной программы «Земский доктор» специалист, устроившийся в сельские медицинские учреждения, получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.

