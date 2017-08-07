Воробьев призвал подчиненных лично контролировать ремонт медучреждений

Власти Подмосковья планируют отремонтировать 90 объектов здравоохранения на территории региона в 2018 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 7 августа.

В текущем году, по словам Воробьева, капитальному ремонту подлежат 310 объектов здравоохранения.

«Нас поддержали депутаты Мособлдумы, были существенно увеличены ассигнования. Это требует профессионального подхода. Еще раз обращаю внимание глав территорий на обязательное присутствие и вовлеченность в эту работу», — подчеркнул глава региона.

Реновация проходит в рамках трехлетней программы, всего на эти цели направлено 5,6 миллиарда рублей, уточняет издание.

1 августа Воробьев поручил представителям администрации Подмосковья поработать с муниципальными образованиями, которые снизили свои позиции в рейтинге эффективности органов местного самоуправления. «Даю поручение встретиться с теми [муниципалитетами], кто падает вниз. Чтобы это не превратилось в хроническое падение. А тем, кто саботирует — делать соответствующие выводы», — пояснил губернатор.