Подмосковный губернатор задумался о классификации «убитых» дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил классифицировать дороги, нуждающиеся в ремонте. С такой инициативой он выступил в ходе встречи с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в среду, 21 июня, сообщает РИАМО.

«С чем мы часто сталкиваемся, когда начинаем наводить порядок на дорогах: нам присылают фотографии маленькие населенные пункты, где живет пять человек. Но звучит эта "убитая дорога" также громко, как дорога первой и второй категории», — отметил глава региона.

Воробьев считает, что о хорошем результате можно будет говорить только тогда, когда в Московской области будут отремонтированы все трассы с трафиком в 40-60 тысяч машин.

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Вместе с тем он подчеркнул, что речи не идет о том, чтобы ремонтировать только крупные дороги: «Необходимо решать проблему поступательно. Объективно мы в первую очередь бросаем деньги и ресурсы, где поток машин больше».

Как пишет телеканал «360», активисты ОНФ представили подмосковному губернатору перечень выявленных по результатам мониторинга «убитых» дорог. Большинство из них будут отремонтированы в этом году.

Ранее в среду сообщалось, что Воробьев также обсудил с «фронтовиками» проблему незаконных свалок. Глава Мособласти предложил совместно разработать законодательную инициативу, ужесточающую наказание для виновников их появления.