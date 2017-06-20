Строительство платных путепроводов начнется в Подмосковье в 2018 году

Строительство двух платных путепроводов начнется в Московской области в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной структуры региона Игорь Тресков во вторник, 20 июня, передает телеканал «360».

«Это первые региональные дорожные проекты, которые будут полностью реализованы за счет внебюджетных источников, — отметил чиновник. — В соответствии с контрактом, проектная документация на объекты должна быть готова уже через 12 месяцев, а строительство первых двух путепроводов должно начаться уже в 2018-м».

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Власти региона заключили концессионные договоры на реконструкцию двух участков дорог и строительство путепроводов с компанией «Е. С. К». Речь идет о дорогах «Звенигород-Колюбакино-Нестерово» и «Кубинка-Наро-Фоминск».

Инвестор получит право на платную эксплуатацию объектов в течение 20 лет. Цена проезда по трассам устанавливается концессионерами, но не может превышать утвержденного законом лимита. На 2018-й, например, для легковых автомобилей он установлен на уровне 42 рублей.

Размер инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, сообщил Тресков.

29 мая в ФКУ «Центравтомагистраль» сообщили, что на участках федеральных трасс в Московской области будет отремонтировано двадцать мостов и путепроводов.