Пьяная жительница Подмосковья избила фельдшера скорой помощи

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Московской области. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ («Побои»).

«По версии следствия, 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову к 24-летней местной жительнице в деревню Марусино. Во время оказания помощи пациентка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 32-летней женщине-фельдшеру не менее четырех ударов в область груди», — отмечает РЕН ТВ.

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28 апреля стало известно, что житель Ленинградской области натравил собаку на приехавшую к нему на вызов фельдшера. Она прибыла на вызов в одну из квартир, где обнаружила семейную пару в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, в ходе оказания супруге медицинской помощи подозреваемый скомандовал своей собаке напасть на медицинского работника, в результате чего у потерпевшей были диагностированы укушенные раны правой кисти.