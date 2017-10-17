Большая часть расходов бюджета Подмосковья на 2018 год носит социальный характер

Большая часть бюджетных средств в Подмосковье предусмотрена на социальные нужды, заявила заместитель председателя регионального правительства Ирина Смирнова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

«Хочу особенно отметить, что в рамках бюджета на 2018 год, я имею ввиду не консолидированный бюджет, а бюджет Московской области, почти 70 процентов направляется на расходы социального характера», — сказала Смирнова.

По ее словам, все капитальные расходы бюджета увеличиваются на 12 миллиардов рублей. Она также уточнила, что в следующем году только на ремонт учреждений здравоохранения направят четыре миллиарда рублей. При этом, по ее словам, по поручению губернатора Андрея Воробьева, проведение капитального ремонта в медучреждениях совместят с обновлением оборудования.

Московская областная дума приступит к рассмотрению проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 26 октября.

Ранее во вторник Воробьев заявил, что власти Подмосковья предусмотрели в бюджете на здравоохранение.158 миллиардов рублей.

Накануне сообщалось, что комитет по ценам и тарифам Московской области в результате своей деятельности пополнил казну Подмосковья в текущем году более чем на 41 миллион рублей.