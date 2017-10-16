Бюджет Подмосковья пополнился на 41 миллион рублей

Комитет по ценам и тарифам Московской области в результате своей деятельности пополнил бюджет Подмосковья в текущем году более чем на 41 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 октября.

«По итогам рассмотрения административных дел организациям, допускающим нарушения, приходится возвращать излишне полученные денежные средства потребителям услуг и перечислять в бюджет Московской области административные штрафы», — пояснила председатель комитета Наталья Ушакова.

Мособлкомцен наиболее часто выявляет такие нарушения, как применение неустановленных тарифов (штраф равен 100 тысяч рублей), завышение установленных тарифов (штраф в размере двойной незаконно полученной выручки), непредоставление информации в срок, либо предоставление заведомо недостоверной информации (штраф от 50 до 100 тысяч рублей).

17 июля сообщалось, что от предприятий-банкротов в бюджет Московской области с начала года поступило более 60 миллионов рублей. В том же месяце стало известно, что в федеральный бюджет по итогам первого полугодия поступило более 300 миллиардов рублей за счет налогов, собранных в регионе.

В середине июня министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что региональный бюджет пополнился на 2,7 миллиарда рублей за счет налогов от трудовых мигрантов. В прошлом году подмосковная казна увеличилась на 6,2 миллиарда рублей за счет них.