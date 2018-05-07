Власти Подмосковья рассказали об обеспечении ветеранов лекарствами

Около 200 ветеранов-льготников Подмосковья получили на дом порядка пяти тысяч медицинских препаратов с начала года, Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 7 мая.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков подчеркнул, что ветераны получают все необходимые лекарства, выписываемые им в медучреждениях.

«Отмечается ежегодная динамика роста количества получателей данной услуги, с начала года мы осуществили более 800 доставок. Всего за время реализации программы было организовано более пять тысяч доставок. С этого года бесплатная доставка лекарственных средств осуществляется как ветеранам Великой Отечественной войны, так и одиноким, пожилым и маломобильным гражданам», — уточнил Марков.

По словам министра, помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно получить более чем в 300 государственных аптечных пунктах.

С 2015 года в Подмосковье реализуется программа «Ветеран», в рамках которой лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения с доставкой на дом обеспечиваются ветераны-льготники. Доставка лекарств осуществляется в 25 муниципалитетах.