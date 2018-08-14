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В Подмосковье создана система контроля за некачественными лекарствами

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Система неразрушающих методов контроля лекарственных средств, которая позволяет предотвратить попадание на склады недоброкачественных лекарств, создана в Московской области. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 августа.

«Совместными усилиями мы работаем над пресечением незаконного обращения медицинской продукции. Кроме того, создана система неразрушающих методов контроля лекарственных средств, которая позволяет предотвратить попадание на склады недоброкачественных лекарств», — сказала Забралова в ходе обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

По ее словам, в режиме реального времени происходит отслеживание прохождения льготных рецептов, а по каждой обоснованной жалобе принимают необходимые меры.

В свою очередь, региональный министр здравоохранения Дмитрий Марков отметил, что после каждого обращения проводится проверка. Он уточнил, что чаще всего горожане жалуются на качество и организацию медицинской помощи, много вопросов поступает о льготных лекарствах.

«Задача на перспективу — устранить выявленные нарушения, а главное — пресечь возникновение новых», — заключил он.

Ранее сообщалось, что с начала года льготных лекарств выписано на общую сумму в почти три миллиона рублей. Препараты реализуется в ряде областных аптек, также медикаменты доставляют социальные работники, говорится на сайте правительства региона. Так, в этом году этой услугой воспользовались около двухсот ветеран.

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