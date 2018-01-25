В Севастополе откроются дополнительные пункты выдачи лекарств льготникам

Дополнительные пункты выдачи медикаментов льготным категориям граждан откроются в Севастополе в начале февраля, сообщил директор департамента здравоохранения города Антон Бахлыков. Его слова приводятся на сайте правительства Севастополя.

«1 февраля дополнительный пункт откроется в городской больнице №1, в это же время открывается еще один пункт в городской больнице №6. Согласован план действий по открытию новых аптек на улице Вакуленчука, площади Восставших, улице Силаева. Таким образом, к маю у нас будет четыре полночные аптеки и два пункта отпуска медикаментов, в том числе психотропных и сильнодействующих препаратов. После завершения ремонта больницы планируется открыть пункт выдачи лекарств в Инкермане», — отметил Антон Бахлыков.

Он добавил, что граждане, имеющие право на льготы, смогут получать лекарства в том же районе, где был выписан рецепт.

На текущий момент льготные медикаменты в Севастополе получают около 40 тысяч человек. По словам Бахлыкова, город в полной мере обеспечен лекарственными препаратами: запас включает более 300 наименований медикаментов, закупленных на общую сумму в 200 миллионов рублей.

В прошлом году в аптеках города было отпущено льготных лекарств на сумму в 612 миллионов рублей.