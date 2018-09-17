Власти Подмосковья подвели промежуточные итоги диспансеризации

Более 830 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года, что составляет 71,6 процента от годового плана, сообщила исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

Она отметила, что 34 процента прошедших диспансеризацию были признаны практически здоровыми, 15 процентов имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 51 обследованных были выявлены заболевания, требующие лечения.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков подчеркнул, что во время планового осмотра врачей можно на ранней стадии выявить многие заболевания. Он подчеркнул, что жители области имеет возможность обследоваться бесплатно. Министр напомнил, что для удобства граждан были установлены единые дни диспансеризации.

Ранее сообщалось, что подмосковные жители стали активней проходить диспансеризацию.

Всего до конца 2018 года плановое обследование должны пройти 1,16 миллиона человек.

