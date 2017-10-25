В Подмосковье подвели промежуточные итоги диспансеризации

Более одного миллиона подмосковных жителей прошли медицинское обследование в ходе диспансеризации с начала текущего года, более 36 процентов из них признаны здоровыми. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном правительстве в среду, 25 октября.

«В настоящий момент в Московской области диспансеризацию прошли более 1,05 миллиона человек, что составляет 82,3 процента от плана на этот год. Это на 113,5 тысячи больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года», — сказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Всего в 2017 году профилактический медицинский осмотр должны пройти 1287221 человек. Диспансеризация подразумевает сдачу ряда анализов осмотр у узкопрофильных специалистов. «Для удобства жителей с начала года в подмосковных поликлиниках были организованы 34 рабочие субботы — единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли 95,7 тысячи человек», — отметила Забралова.

19 сентября первый зампред заявила, что диспансеризация является эффективным способом выявления хронических неинфекционных заболеваний и риска их развития.

В середине июля сообщалось, что в Московской области с начала года в ходе диспансеризации было выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

С прошлого года в регионе действует программа «Единый день диспансеризации», в рамках который жители области старше 21 года могут бесплатно посетить различных специалистов. Диспансеризацию можно проходить раз в три года.