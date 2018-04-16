Власти Подмосковья отметили интерес жителей к диспансеризации

Свыше 300 подмосковных жителей прошли плановое медицинское обследование с начала года, что составляет примерно четверть от годового плана. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 16 апреля.

«С начала года в результате диспансеризации впервые выявлено свыше 32 тысячи случаев различных заболеваний. В их числе 11,3 тысячи случаев болезни системы кровообращения. (...) Обнаружено порядка восьми тысяч случаев болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в том числе сахарный диабет, а также 3,2 тысячи случаев болезни органов пищеварения», — рассказал министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков.

По его словам, благодаря диспансеризации в регионе впервые выявлено 510 случаев злокачественных онкологических заболеваний.

«В 2018 году в поликлиниках Московской области, помимо пяти рабочих дней на неделе, были организованы уже восемь рабочих суббот — единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошло почти 25 тысяч человек», — уточнил Марков.

Всего до конца года плановое медицинское обследование должны пройти 1,16 миллиона человек, что составляет 21 процент от взрослого населения Московской области, уточняется в сообщении.

