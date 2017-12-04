Министр здравоохранения Подмосковья рассказал об итогах диспансеризации

Около 1,2 миллиона жителей Московской области прошли плановое медицинское обследование с начала года, что составляет почти 94 процента от плана. Об этом сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

«Это на 88 тысяч больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года», — отметила Забралова.

Диспансеризация подразумевает сдачу ряда анализов, обследований и осмотр у врачей-специалистов. Всего в 2017 году ее должны пройти 1287221 человек, что составляет 23 процента от взрослого населения Московской области, отметила зампред.

«Из тех, кто прошел диспансеризацию в 2017 году, 36 процентов были признаны практически здоровыми, 15 процентов имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 48 процентов выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

В середине июля сообщалось, что в Мособласти в ходе диспансеризации было выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

С прошлого года в регионе действует программа «Единый день диспансеризации», в рамках который жители области старше 21 года могут бесплатно посетить различных специалистов.