Россиянин с эпилепсией поехал на вахту и оказался на СВО

Житель Санкт-Петербурга с эпилепсией отправился работать на вахту и оказался на СВО

Житель Санкт-Петербурга Виталий Смидович поехал на вахту в Подмосковье и оказался на специальной военной операции (СВО). О ситуации с болеющим эпилепсией мужчиной рассказала его дочь Полина в беседе с MSK1.RU.

По словам девушки, Виталий планировал ехать в Балашиху восстанавливать дома, поврежденные ударами дронов. Через несколько дней после отъезда Полина получила звонок от отца, который сообщил, что находится в Луганске. Затем с Полиной связался мужчина, представившийся Борисом. Он отказался называть звание и номер части, но потребовал от нее паспортные данные, номер банковского счета и справки о смерти родственников для оформления личного дела отца. Полина документы не предоставила.

Согласно документам MSK1.RU, Виталий Смидович заключил контракт с Министерством обороны в начале мая 2026 года в пункте отбора в Балашихе. Этот факт вызвал у Полины недоумение, поскольку, как утверждает она, у отца диагностирована эпилепсия.

Девушка уверена, что отца могли обмануть люди, с которыми он начал общаться из-за проблем с алкоголем. «Мне рассказали соседи, что он с какими-то двумя мужчинами выпивал. Они дали ему денег, выкупили его телефон из ломбарда, сотовую связь оплатили. Отец рассказал, что ему предложили работу на вахте на месяц», — поделилась Полина.

По словам дочери, отец не высказывал опасений и был уверен в правильности выбора.

Я спрашивала отца, не кажутся ли ему условия странными. Мол, вдруг его на СВО отправят или ограбят, убьют. Он только отвечал: «Нет, дочь, все будет нормально. Мы с этими мужчинами поедем, не переживай» Полина Смидович дочь военнослужащего

Последний раз Виталий выходил на связь 27 мая. Он позвонил соседке с просьбой передать дочери, что его отправляют на боевое задание. После публикации видео с описанием ситуации в соцсетях с Полиной связались из воинской части, где проходил службу отец, и сообщили, что в начале июня Виталию присвоили статус СОЧ. По предварительным данным, он пропал в Донецкой области, но неизвестно, при каких именно обстоятельствах это произошло.

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