Россиянин использовал малолетнего пасынка как мишень для метания ножей

В Свердловской области осудят мужчину за метание ножей в малолетнего пасынка

В Свердловской области осудят мужчину за метание ножей в малолетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в марте этого года Илья Коковин в состоянии алкогольного опьянения поставил к стене малолетнего сына сожительницы и начал метать в него ножи. В результате ребенок получил ранение живота.

Органами предварительного следствия мать несовершеннолетнего отстранена от участия в уголовном деле в качестве законного представителя потерпевшего. Выяснилось, что женщина в течение нескольких дней не обращалась в полицию и больницу, скрывая случившееся.

Коковину продлен срок содержания под стражей до 28 декабря этого года.

Суд по данному делу назначен на 5 августа.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь.