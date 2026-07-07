СРОЧНО: МОК снял санкции с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянин использовал малолетнего пасынка как мишень для метания ножей

В Свердловской области осудят мужчину за метание ножей в малолетнего пасынка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудят мужчину за метание ножей в малолетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в марте этого года Илья Коковин в состоянии алкогольного опьянения поставил к стене малолетнего сына сожительницы и начал метать в него ножи. В результате ребенок получил ранение живота.

Органами предварительного следствия мать несовершеннолетнего отстранена от участия в уголовном деле в качестве законного представителя потерпевшего. Выяснилось, что женщина в течение нескольких дней не обращалась в полицию и больницу, скрывая случившееся.

Коковину продлен срок содержания под стражей до 28 декабря этого года.

Суд по данному делу назначен на 5 августа.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов

    Минфин начал бороться с падением российского фондового рынка

    В Китае оказалось только три прибыльных производителя электрокаров

    В России отреагировали на подписание Зеленским сделки по беспилотникам с Эстонией

    Названа цель Зеленского на саммите НАТО

    Вернувшийся из армии актер сыграет в драме о спасателях

    Отели Турции понизили цены для российских туристов

    Трамп захотел перестать защищать Европу от России

    Маткапиталу придумали новое применение

    Окровавленный россиянин в неадекватном состоянии попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok