Собравшимся в Китай россиянам дали советы для избежания проблем с законом

В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу дали советы собравшимся в Китай соотечественникам

Российским туристам, собравшимся в Китай, дали советы для избежания проблем с законом в азиатской стране. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

Там рекомендовали соотечественникам не превышать сроки безвизового режима (до 30 дней), не заниматься трудовой деятельностью без разрешения, не садиться за руль в состоянии опьянения и не провоцировать драки. Кроме того, иностранцам следует в течение 24 часов после приезда зарегистрироваться в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая на 2027 год в ответ на аналогичное решение, принятое ранее КНР.