Омбудсмен рассказала о без вести пропавших участниках СВО

Лантратова: В июне установлена судьба 91 без вести пропавшего участника СВО

В июне установлена судьба 91 без вести пропавшего участника специальной военной операции (СВО). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

«Наш аппарат принял более 9,5 тысячи обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего», — написала она.

По 342 обращениям, отметила омбудсмен, удалось добиться положительных решений по выплатам, оформлению документов и вопросам медицины.

Ранее стало известно, что россиянин ушел на СВО, женился на «черной вдове» и пропал без вести. В 2024 году заочно сформированная пара расписалась, а уже в 2026-м военнослужащий был признан пропавшим без вести.