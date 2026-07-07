Трамп объявил о снятии санкций с одной страны

Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции. Об этом он сообщил во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Пора. Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто», — сказал американский лидер.

США ввели санкции против Турции в 2020 году после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также исключили Анкару из программы создания истребителя F-35.

Ранее Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы «не его друг, очень сильный лидер, очень волевой человек» — Эрдоган.