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17:39, 7 июля 2026Мир

Трамп объявил о снятии санкций с одной страны

Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции. Об этом он сообщил во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Пора. Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто», — сказал американский лидер.

США ввели санкции против Турции в 2020 году после приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также исключили Анкару из программы создания истребителя F-35.

Ранее Трамп признался, что не приехал бы на саммит НАТО в Анкаре, если бы «не его друг, очень сильный лидер, очень волевой человек» — Эрдоган.

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