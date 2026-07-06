Найденная в горшке голова лошади оказалась частью древнего ритуала

В Китае в сосуде нашли голову лошади, которая оказалась частью древнего ритуала

В Китае археологи нашли глиняный горшок с головой лошади, которая оказалась частью древнего ритуала жертвоприношения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Артефакт был обнаружен в ритуальном комплексе Ташань и Чанфан в провинции Чжэцзян, где, как полагают, легендарный правитель царства Юэ Гоуцзянь проводил важнейшие обряды и гадания. По словам заместителя директора Шаосинского института археологии Ло Пэна, лошадь в царстве Юэ считалась ценным животным, а помещение ее головы в керамический сосуд не случайность, а сложный и продуманный процесс. По мнению ученых, такое жертвоприношение подчеркивало высокий статус дарителя и свидетельствовало о развитой системе ритуалов.

В ходе раскопок эксперты установили, что жертвоприношение было многоступенчатым: керамические сосуды устанавливали на крупные камни на дне ямы, затем накрывали циновками, напоминающими современные бамбуковые. Это, по мнению специалистов, указывает на исключительную важность обряда для высших слоев общества.

Исследователи отмечают, что для государства Юэ, прославившегося искусной работой с металлом, ритуал был центральной частью политической жизни. Находка позволяет по-новому взглянуть на древние традиции.

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