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17:42, 7 июля 2026Из жизни

Найденная в горшке голова лошади оказалась частью древнего ритуала

В Китае в сосуде нашли голову лошади, которая оказалась частью древнего ритуала
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FCG / Shutterstock / Fotodom

В Китае археологи нашли глиняный горшок с головой лошади, которая оказалась частью древнего ритуала жертвоприношения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Артефакт был обнаружен в ритуальном комплексе Ташань и Чанфан в провинции Чжэцзян, где, как полагают, легендарный правитель царства Юэ Гоуцзянь проводил важнейшие обряды и гадания. По словам заместителя директора Шаосинского института археологии Ло Пэна, лошадь в царстве Юэ считалась ценным животным, а помещение ее головы в керамический сосуд не случайность, а сложный и продуманный процесс. По мнению ученых, такое жертвоприношение подчеркивало высокий статус дарителя и свидетельствовало о развитой системе ритуалов.

В ходе раскопок эксперты установили, что жертвоприношение было многоступенчатым: керамические сосуды устанавливали на крупные камни на дне ямы, затем накрывали циновками, напоминающими современные бамбуковые. Это, по мнению специалистов, указывает на исключительную важность обряда для высших слоев общества.

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Исследователи отмечают, что для государства Юэ, прославившегося искусной работой с металлом, ритуал был центральной частью политической жизни. Находка позволяет по-новому взглянуть на древние традиции.

Ранее сообщалось, что в городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. В могиле рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

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