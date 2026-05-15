Под больницей нашли могилу знатной римлянки

17:13, 15 мая 2026

В Великобритании под больницей нашли гроб с останками знатной римлянки
Юлия Юткина
Фото: Essex County Council’s development team

В городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. Об этом сообщает Essex Live.

Могилу женщины нашли на месте бывшей больницы графства Эссекс. Раскопки ведет археологическая организация Colchester Archaeological Trust. Римлянка в возрасте 20-30 лет была погребена с предметами, указывающими на ее богатство. Например, рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

Анализ показал, что при захоронении женщины использовались ладан, гипс и экзотические смолы — то, что нужно было привозить из-за границы. Подобное не было доступно обычным жителям Древнего Рима.

По словам археолога Роберта Мейсфилда, женщина была явно любима семьей и обществом, в котором жила. Сотрудник Colchester Archaeological Trust Адам Уайтман отметил, что находка позволяет увидеть не просто человека, а те ритуалы, что сопровождали его погребение в римском Колчестере.

Ранее сообщалось, что ученые из Барселонского университета обнаружили внутри древнеегипетской мумии возрастом 1600 лет отрывок знаменитой поэмы Гомера «Илиада». Захоронение относится к IV веку нашей эры, когда Египет был провинцией Римской империи.

