Под больницей нашли могилу знатной римлянки

В Великобритании под больницей нашли гроб с останками знатной римлянки

В городе Колчестер, Великобритания, на общее обозрение выставят гроб с останками знатной римлянки. Об этом сообщает Essex Live.

Могилу женщины нашли на месте бывшей больницы графства Эссекс. Раскопки ведет археологическая организация Colchester Archaeological Trust. Римлянка в возрасте 20-30 лет была погребена с предметами, указывающими на ее богатство. Например, рядом с ней лежали шпильки из гагата и редкие стеклянные флаконы.

Анализ показал, что при захоронении женщины использовались ладан, гипс и экзотические смолы — то, что нужно было привозить из-за границы. Подобное не было доступно обычным жителям Древнего Рима.

По словам археолога Роберта Мейсфилда, женщина была явно любима семьей и обществом, в котором жила. Сотрудник Colchester Archaeological Trust Адам Уайтман отметил, что находка позволяет увидеть не просто человека, а те ритуалы, что сопровождали его погребение в римском Колчестере.

