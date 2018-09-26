Правительство Подмосковья продолжит модернизацию здравоохранения

Правительство Московской области продолжит модернизацию системы здравоохранения, заявил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.
«Мы дальше будем продолжать программу модернизации здравоохранения и делать все для того, чтобы качество оказания помощи нашим жителям был на достойном уровне», — сказал Габдрахманов, выступая на съезде терапевтов.
Он напомнил, что по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2012 года в регионе проводится реорганизация системы медицинской помощи, строятся новые современные центры. Кроме того, по его словам, значительно выросла зарплата врачей и младшего медперсонала.
«За эти годы были направлены в систему здравоохранения огромные ресурсы», — добавил Габдрахманов.
Ранее в среду сообщалось о начале строительства медицинского центра на 165 посещений в смену в районе Химкинской центральной районной больницы.