Правительство Подмосковья продолжит модернизацию здравоохранения

Правительство Московской области продолжит модернизацию системы здравоохранения, заявил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

«Мы дальше будем продолжать программу модернизации здравоохранения и делать все для того, чтобы качество оказания помощи нашим жителям был на достойном уровне», — сказал Габдрахманов, выступая на съезде терапевтов.

Он напомнил, что по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2012 года в регионе проводится реорганизация системы медицинской помощи, строятся новые современные центры. Кроме того, по его словам, значительно выросла зарплата врачей и младшего медперсонала.

«За эти годы были направлены в систему здравоохранения огромные ресурсы», — добавил Габдрахманов.

Ранее в среду сообщалось о начале строительства медицинского центра на 165 посещений в смену в районе Химкинской центральной районной больницы.