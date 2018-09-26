Новый медицинский центр построят в подмосковных Химках

Медицинский центр на 165 посещений в смену построят в районе Химкинской центральной районной больницы, сообщил руководитель Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

«Согласно утвержденному проекту, площадь пятиэтажного здания составит 2,8 тысячи квадратных метров», — сказал он.

В новом учреждении будут оказываться все виды медицинской помощи: лечебная, диагностическая, консультативная. Строительные работы уже начались. Ожидается, что объект будет сдан в конце следующего года.

«На прилегающей территории установят тротуары, специализированные парковочные места, обустроят места для отдыха и парковку для автомобилей», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Кроме того, на объекте создадут условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении финансирования сферы здравоохранения. По его словам, жители области должны получать только качественную медицинскую помощь, региональные больницы должны быть оснащены современным оборудованием.