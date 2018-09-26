Съезд терапевтов стартовал в Подмосковье

Свыше 1,5 тысячи медицинских специалистов примут участие в съезде терапевтов Подмосковья, который стартовал в Доме Правительства региона в среду, 26 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Уже во второй раз на площадке Дома Правительства Московской области проводим съезд наших терапевтов, приглашаем коллег с федерального уровня», — сказал первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук.

Он уточнил, что на съезде пройдут секционные заседания и симпозиумы, где обсудят вопросы по направлению и деятельности лечебно-профилактической работы, а также проблемы диагностики и лечения как распространенных, так и редких заболеваний.

Ющук призвал коллег уделить внимание болезням сердца, диагностике этих недугов.

В середине июня губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо улучшить систему оказания кардиологической и онкологической помощи. По его словам, в кратчайшие сроки в регионе модифицируют кардиологические центры.