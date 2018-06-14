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Власти Подмосковья модифицируют кардиологические центры

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Здравоохранение в Подмосковье важно сосредоточить на кардиологической и онкологической помощи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 14 июня.

«Мы реализовали мощный комплекс по родовспоможению, построили пять перинатальных центров. Сейчас другие вызовы: кардиология, онкология, первое поликлиническое звено. И здесь мы направим наши усилия для того, чтобы кардинально поменять систему, сделать ее современной, удобной, комфортной. Такой запрос сегодня существует у нас в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что в регионе действуют специальные программы для врачей, направленные на улучшение условий труда и повышение заработной платы.

В 2017 году в Московской области было открыто пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы.

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