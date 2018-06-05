В Подмосковье сформирована трехуровневая система помощи беременным

Свыше 27 тысяч детей родились в Московской области с января по апрель нынешнего года, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 5 июня.

«В Московской области полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждения, семь из которых — третьего уровня», — рассказал он.

Министр отметил, что качественная работа родовспомогательных медучреждений напрямую влияет на снижение младенческой смертности в Подмосковье. «За четыре месяца 2018 года младенческая смертность снизилась на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Марков.

В 2017 году в регионе было открыто пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы.