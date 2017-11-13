Названы особенности подмосковных центров материнства и детства

Специалисты из более чем 20 регионов России работают в подмосковных центрах материнства и детства, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«В каждом таком учреждении работает более 500 человек, причем 200 из них — врачебный персонал. Наша особая гордость — светила медицины, доктора медицинских наук, работающие в подмосковных центрах материнства и детства. Это хирург —неонатолог Юрий Кучеров и кардиолог Елена Беспалова, клинический фармаколог Максим Максимов и акушер-гинеколог Игорь Шугинин и многие другие», — сказала Забралова.

По ее словам, отличительной особенностью областных центров материнства и детства является современное медицинское оборудование: «Диагностика и малотравматичные оперативные вмешательства, в том числе офтальмологические и кардиологические, проводятся на месте, в стенах одного учреждения». В частности, в центрах используются здоровьесберегающие технологии, например, совместное пребывание матери и ребенка, свободное грудное вскармливание, свободное пеленание. Также применяются технологии, которые до сих пор широко не были распространены в России: вертикальные роды, свободное поведение в родах и совместные роды.

В середине сентября глава региона Андрей Воробьев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняли участие в торжественном открытии областного центра материнства и детства в Щелкове.

Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Всего в текущем году были открыты три учреждения. В центрах могут рожать не только жительницы региона, но и все женщины, на бесплатной основе.