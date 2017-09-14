Губернатор Подмосковья открыл перинатальный центр в Щелкове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняли участие в торжественном открытии областного центра материнства и детства в Щелкове. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 14 сентября.

«Пришло время, когда мы открываем высокотехнологичные перинатальные центры в партнерстве с Минздравом России по президентской программе. То, что сегодня происходит, — это долгожданный момент. И сегодня мы имеем возможность оказывать самую высокотехнологичную, высококачественную помощь при родовспоможении и не только: мы можем делать диагностику, все, что сопутствует здоровью мамы и ребенка», — сказал Воробьев.

В свою очередь Скворцова отметила оснащенность центра современным оборудованием. «Это центр очень высокого уровня, который имеет преимущество перед уже открытыми перинатальными центрами: мощнейший центр репродуктивного здоровья, и создана команда высочайших специалистов по развитию ЭКО», — подчеркнула она.

Всего для нужд перинатального центра было закуплено около 24,5 тысячи единиц медицинского оборудования, технологического оборудования и медицинской мебели. Стоимость строительства и ввода в эксплуатацию центра составила более 3 миллиардов рублей, из которых свыше 2 миллиардов — средства регионального бюджета, уточняет издание.

Мощность перинатального центра составляет 150 круглосуточных коек, в том числе отделение патологии беременности на 50 коек. В медицинском учреждении есть также приемное, акушерское и родовое отделения. Кроме того, центр имеет клинико-диагностическую лабораторию и отделение лучевой диагностики.

12 сентября стало известно, что перинатальный центр в Балашихе вошел в топ рейтинга VI ежегодной Национальной премии «Репродуктивное завтра России», которая проводится при поддержке Минздрава России и Росздравнадзора РФ.