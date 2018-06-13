Свыше 300 врачей устроились на работу в села Подмосковья

Более 300 докторов приедут работать в села Московской области в рамках госпрограммы «Земский доктор», заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 июня.

«Среди них более 290 врачей и порядка 30 фельдшеров. В рамках федеральной программы "Земский доктор" им будет предоставлена единовременная денежная выплата: врачи получат по одному миллиону рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей», — рассказал Марков.

По его словам, средства на реализацию программы выделяются из федерального и регионального бюджетов. В этом году на эти цели направлено более 300 миллионов рублей.

«Только в прошлом году в рамках программы в Московскую область трудоустроились 150 медицинских специалистов, в этом привлекаем более 300. А всего, благодаря такой мере поддержки, нам уже удалось привлечь для работы в сельские учреждения здравоохранения почти тысячу врачей», — подчеркнул министр.

«Земского доктора» запустили в 2012 году. В рамках программы специалист получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.