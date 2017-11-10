На работу в подмосковные села приехали 150 врачей

150 врачей устроились на работу в сельские медицинские организации на территории Подмосковья с начала года, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 10 ноября.

Врач, который устраивается на работу в сельской местности, может получить единовременную выплату в один миллион рублей в рамках федеральной программы «Земский доктор», напомнила Забралова.

21 сентября министр здравоохранения Мособласти Дмитрий Марков заявил, что средняя зарплата врача в Подмосковье к концу года увеличится на девять тысяч рублей. Он уточнил, в настоящий момент средняя зарплата врача в регионе составляет 74 тысячи рублей.

«Земского доктора» запустили в 2012 году. За время действия программы удалось привлечь 954 медработника. В рамках программы специалист получает единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом врач обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет. Средства на пособия выделяются из федерального и регионального бюджетов.

В прошлом году на работу в подмосковных селах устроились 250 врачей.

По данным РИА Новости, Минздрав намерен продлить федеральную программу «Земский доктор» на 2018 год. На ее реализацию планируется выделить 3,2 миллиарда рублей.