Раскрыт план модернизации точек наружного освещения в Подмосковье

Более 18 тысяч точек наружного освещения модернизируют в Подмосковье до конца года, проинформировал вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 марта.

«Мероприятия, выполняемые в рамках губернаторской программы "Светлый город", направлены на ликвидацию "темных мест" — доведение до нормативного уровня освещения дворовых территорий, улиц и автодорог на территории Московской области», — сказал Пестов.

Он отметил, что специалисты также уделяют внимание повышению энергоэффективности систем наружного освещения, вопросам художественного освещения общественных пространств и достопримечательностей.

При проведении работ учитываются пожелания местных жителей, отметили в пресс-службе областного правительства. Наиболее масштабные преобразования запланированы на территории городских округов Красногорск, Лобня, Королев, Истра и Коломенский, говорится в сообщении.

За последние шесть лет в регионе модернизированы порядка 190 тысяч точек наружного освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно призывал глав муниципалитетов следить за полнофункциональной работой системы уличного освещения. По его словам, люди должны чувствовать себя защищенными и в темное время суток.

