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Власти Подмосковья отчитались о модернизации уличного освещения

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Около четырех тысяч точек наружного освещения смонтировали и модернизировали в Подмосковье с начала года в рамках программы «Светлый город». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 29 октября.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов анонсировал масштабную замену оборудования на энергоэффективное. Кроме того, по его словам, власти намерены создать автоматизированную систему мониторинга наружного освещения.

Всего до конца года планируется установить и заменить на энергоэффективные порядка 18 тысяч точек наружного освещения. Местные жители принимают активное участие при планировании работ, в частности, на портале «Добродел» они сообщают о неосвещенных зонах, уточняется в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу избавить регион от «темных мест». По его словам, с уличным освещением в области не должно быть проблем, а жители должны чувствовать себя в безопасности не только в светлое время дня.

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