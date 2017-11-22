Власти Подмосковья отчитались о работе по модернизации уличного освещения

Более 35 тысяч точек наружного освещения построено и модернизировано в Московской области с начала текущего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 22 ноября.

«До конца года в Подмосковье запланировано выполнить работы по строительству и модернизации порядка 57 тысяч наружных светильников. Работы выполняются в соответствии с графиком», — отметил зампред Дмитрий Пестов на совещании с главами муниципалитетов по вопросам реализации программы «Светлый город».

В ходе совещания были отмечены муниципальные образования, в которых с начала года достигнуто значительное увеличение количества освещенных улиц и общественных пространств. Положительную динамику, в частности, продемонстрировали городские округа Озеры и Серпухов, а также Волоколамский, Щелковский, Дмитровский, Воскресенский и Сергиево-Посадский районы.

Всем муниципальным образованиям поручено обеспечить завершение всех запланированных в рамках программы «Светлый город» мероприятий до 15 декабря.

9 октября губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов региона обратить внимание на необходимость обеспечения полнофункциональной работы системы уличного освещения.

23 мая министр энергетики Мособласти Леонид Неганов сообщил, до конца года на дорогах региона планируется установить более восьми тысячи фонарей, на улицах — более девяти тысяч. Андрей Воробьев заявил, что «темных мест» не должно быть ни в больших, ни в малых городах Подмосковья.

