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20:47, 4 июля 2026Спорт

Сын Плющенко оценил переход в сборную Азербайджана после допуска российских фигуристов

Сын Плющенко Александр заявил, что не жалеет о переходе в Азербайджан после допуска России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценил переход в сборную Азербайджана после допуска российских фигуристов к международным турнирам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что не жалеет о принятом решении. «Я не считаю, что поспешил. У каждого свой путь, у меня он — великолепный. Мы все еще покажем», — подчеркнул он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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