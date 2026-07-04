Сын Плющенко оценил переход в сборную Азербайджана после допуска российских фигуристов

Сын Плющенко Александр заявил, что не жалеет о переходе в Азербайджан после допуска России

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценил переход в сборную Азербайджана после допуска российских фигуристов к международным турнирам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что не жалеет о принятом решении. «Я не считаю, что поспешил. У каждого свой путь, у меня он — великолепный. Мы все еще покажем», — подчеркнул он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.